La acusación de Lara Sajen provoca el enfado, como nunca antes, de Carlos Alba: "¡Me quiero ir del programa!"

La duda se cierne sobre Carlos: ¿ha hablado mal de sus compañeros?

Lara acudía entonces para un segundo asalto. "Me peleo por decir la verdad. Tú no te peleas porque eres un p*** falso", declaró. "¡Me ha dicho p***! ¡Me ha dicho p***! Estoy casado y a mí no me tiene que faltar el respeto. Me ha dicho p*** falso y eso no se me dice", sentenció Carlos muy enfadado.