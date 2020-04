Carlos Sobera llama la atención a los concursantes por sus comentarios sobre la homosexualidad de José Antonio Avilés: "Da un poco de vergüenza ajena"

Carlos Sobera , en nombre del programa, ha querido reflexionar con los concursantes sobre unas bromas que han hecho acerca de la homosexualidad de José Antonio Avilés . Ellos han asegurado que no iban con ninguna maldad y, aunque el propio Avilés le ha restado toda la importancia, Carlos les ha dejado claro que ese tipo de burlas están ancladas al pasado: “Dan una imagen de vosotros que no es lo bonita que merecéis”

La explicación de los concursantes

José Antonio Avilés, el principal aludido, ha restado importancia a los comentarios de sus compañeros: “Te prometo que no es ni una burla ni una ofensa hacia mí. Soy el primero que siempre está gastando bromas y entre nosotros no existe ni la ofensa ni la burla”.

Pero Carlos le ha dejado claro que es tipo de comentarios aluden a mucha gente: “Aplaudo tu respuesta pero tienes que pensar que no solamente eres tú, sino que hay mucha gente que nos ve desde casa y que se puede sentir aludido y ofendido ”.

Rocío Flores también ha aclarado que nunca pretendió ofender a Avilés y que todo ha sido parte de una coña: “Jamás en la vida me he burlado de nadie y no lo voy a hacer aquí”.