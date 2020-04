Hugo Sierra rompe su relación con Ivana Icardi muy afectado: "Me duele mucho todo esto"

Hugo rompe con Ivana

Hugo se ha sincerado con Ivana y le ha hecho saber que las cosas no marchan bien: “No sé si te acordaras que te dije que si una persona no me encanta, no estoy con ella y que si veía cosas que no iban bien, no iba a forzar. Están pasando cosas que no he hacen bien a ni ti ni a mí”.