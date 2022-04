Charo Vega, Ainhoa Cantalapiedra, Juan Muñoz y Rubén Sánchez Montesinos, los primeros nominados de 'Supervivientes 2022'

Sigue Telecinco EN DIRECTO

Arrancan las primeras nominaciones de 'Supervivientes 2022'

Charo Vega, Ainhoa Cantalapiedra, Juan Muñoz y Rubén Sánchez Montesinos son los primeros nominados

'Conexión Honduras 2022' ha arrancado a lo grande y es que de la mano de Ion Aramendi han llegado las primeras nominaciones de 'Supervivientes'. Y es que los concursantes de los grupos 'Fatal' y 'Royale' han tenido que dar sus primeros puntos entre ellos, obviando a Anabel Pantoja y Marta Peñate, como líderes.

Y es que los concursantes se están enfrentando a sus primeras veces. Las primeras lluvias y la convivencia han llevado a los roces entre los concursantes: los ronquidos y el espacio en la cabaña han sido algunos de los detonantes de estos enfrentamientos.

Uno de los más nombrados por sus compañeros ha sido Rubén Sánchez Montesinos, con el que no están teniendo 'feeling' muchos de sus compañeros y que ha desatado el enfado de Enrique del Pozo en plató.

Las primeras nominaciones de 'Supervivientes 2022'

El grupo de Anabel Pantoja, de playa 'Royale' han sido los primeros en nominar:

Anuar Beno: Nomino a Rubén porque entre todos ha sido el que menos iniciativa ha tenido. No habíamos congeniado antes por actos egoístas que había tenido y va a ser él mi nominado.

Rubén Sánchez Montesinos: Nomina a Kiko Matamoros porque cree que en estos días de convivencia, me ha demostrado otra cara de la que venia percibiendo en los platós y en la convivencia. Estos tres días he visto que entre él y Anabel dirigen el cotarro de todo y a veces tu opinión te la debaten. Me veo desplazado del grupo, al igual que Juan.

Kiko Matamoros: nomino a Rubén porque no nos ha gustado su actitud, es egoísta, no hemos entendido su victimismo y no hemos encajado y espero que reaccione y nos demuestre que es un tío que merece la pena.

Juan Muñoz: voy a nominar a Kiko Matamoros porque me da la sensación de que está bien en la isla, pero está un poco incomodo.

Tania Medina: Mi nominado es Rubén porque para mí lo más importante es tener actitud y ganas y creo que le falta en ciertas ocasiones y también hay actitudes de él que no me gustan con el resto del grupo.

Yulen Pereira: Nomino a Rubén porque ha habido algunos gestos de él hacia el grupo y ha dicho cosas que están sacadas de contexto. Y esos gestos conmigo no van.

Ana Luque: nomino a Rubén porque solo se levanta cuando ve una cámara al lado, le decimos que nos ayude y se va a tumbar. Se levanta una o dos veces al día, creo que no es buen superviviente en ese sentido, no es compañero.

Y tras esto, ha llegado el turno de playa 'Fatal':

Ainhoa Cantalapiedra: Nomina a Ignacio de Borbón porque piensa que es el candidato para estar solo en una isla desierta porque hace fuego, tiene vitalidad y un sinfín de adjetivos.

Charo Vega: nomina a Ainhoa Cantalapiedra porque si tengo que estar con ella en otro sitio quiero que sea con ella.

Alejandro Nieto: nomino a Charo Vega porque, aunque no tengo nada en contra de ella, en el tema de la supervivencia ella está más limitada y aporta poco al grupo.

Nacho Palau: nomino a Mariana porque votándole a ella van a estar más repartidos los votos.

Ignacio de Borbón: Nomino a Ainhoa. No es una persona que me caiga mal, pero es con la persona que menos he hablado.

Mariana Rodríguez: nomino a Charo porque estoy pensando mucho en la supervivencia. Aquí se entra solo y se va solo y la supervivencia es comunidad y a Charo no la veo para la supervivencia.

Desirée Rodríguez: nomino a Charo Vega porque la considero una tía muy fuerte y con mucho carácter y aquí la estoy viendo como un juego.

Las nominaciones de Anabel Pantoja y Marta Peñate

El primer nominado del equipo de los Royales es Rubén y Anabel Pantoja ha tenido que nominar de manera directa y a la cara y su voto ha ido dirigido a Juan Muñoz porque le ve un poco más débil y me llevo mejor con el resto. La primera nominada del equipo de los ‘Fatales’ es Charo Vega y Marta Peñate ha nominado de manera directa a Ainhoa porque eres muy justiciera, lo valora, pero a mí me perturba.

Lara Álvarez le ha preguntado directamente a Marta Peñate sobre si hay un "pacto" en su grupo y es que las nominaciones de algunos de ellos apuntaban a esto. La líder ha asegurado que este no es así, aunque entre algunos de ellos si han hablado de "qué hacer con Charo" por el mal momento que está atravesando en el concurso.

Así ha quedado la lista oficial de nominaciones