Charo Vega ha sido la primera expulsada de 'Supervivientes 2022'

La superviviente ha hablado sobre las dificultades del concurso

"Anabel Pantoja no me ha decepcionado", ha confesado

Charo Vega ha sido la primera expulsada de 'Supervivientes 2022'. La concursante ha visitado el plató para hablar en primera persona de su experiencia en Honduras. "No pensaba que era tan duro. Quiero pedir perdón a toda la gente que confiaba en mí y a la que le he defraudado un poquito, pero ese gusto me lo he pegado", ha confesado entre risas.

Charo también ha hablado de las dificultades que ha tenido que superar en el reality y ha recordado el duro episodio que vivió junto a Rubén Sánchez en Playa Paraíso. La que fuera amiga de Isabel Pantoja sufrió un fuerte ataque de pánico al saber que no regresaba a España:

"El hambre no. Todo bien, no he tomado ni un analgésico, mi espalda se ha portado de diez. Estaba muy segura de mis miedos, no sé qué me entró. Yo estaba ya poniéndome mis calcetines y me empieza a decir Rubén: ‘No te preocupes que hay unos grillos y unas hormigas riquísimas’. Yo me empecé a hacer una película", ha confesado.

Charo Vega opina sobre Anabel Pantoja