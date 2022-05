Kiko Matamoros, Juan Muñoz, Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón, los nuevos nominados de 'Supervivientes'

Alejandro Nieto: Nomino a Mariana porque he hablado con ella pero tampoco tengo muchísima relación. Con Nacho he limado asperezas y podría nominar a todos menos a él.

Mariana: A Ignacio de Borbón porque a veces no le entiendo, creo que se quiere hacer la víctima a veces y eso no me gusta.

Desirée Rodríguez: Ha tenido que desempatar entre Alejandro y Mariana como líder del grupo esta semana. Alejandro sabe que Alejandro le tengo mucho cariño, pero Mariana es de mi grupo de todos los días. Quiero que sea el nominado Alejandro , total se ha salvado esta semana, puede salvarse otra más. Y su nominación directa ha ido para Ignacio de Borbón porque es muy buen niño, pero siempre que pasa algo o le decimos algo se lo toma muy mal, no le puedes decir nada. Y siempre termina en la otra valla. Yo a mi grupo no quiero nominarlo.

Anabel Pantoja: Nomino a Kiko porque me ha enamorado a mí, yo no le iba a tocar, me parecía esencial tenerlo aquí, pero como me ha nominado porque me ve fuerte, yo también le veo fuerte. Asi qué duelo de titanes.