Charo Vega entra en pánico al saber que no vuelve a España y su nieto Manuel tiene que hablar con ella: "Me quiero ir a mi casa"

Charo Vega ha sido la elegida por la audiencia para que abandone el grupo y es que han preferido que sigan concursando juntos el resto de nominados: Juan Muñoz, Ainhoa Cantalapiedra y Kiko Matamoros.

Charo Vega se convierte en el nuevo 'Parásito' de Playa Paraíso

La superviviente no ha sido salvada, pero lo que no sabía es que no vuelve a España todavía, algo que deseaba con todas sus fuerzas, y que iba a reencontrarse con Rubén Sánchez Montesinos, hasta ahora el único parásito de 'Supervivientes' hasta ahora.

La concursante entra en pánico al saber que no vuelve a España todavía

Jorge Javier le ha comunicado las condiciones de su nueva localización y ella ha entrado en pánico: "Yo no me quedo aquí, no puedo, palabra de humor. Ni tengo humor, ni ganas, me duele el alma". La concursante ha utilizado el equipo de buceo para tratar de tranquilizarse y el presentador le ha pedido que "aguante un poquito más", aunque sea hasta el domingo. "No, no quiero esto, por favor", repetía ella.

Manuel, su nieto habla con ella en directo

Tras su insistencia en irse del programa, Jorge Javier ha querido regalarle que pueda hablar con su nieto Manuel en directo. "Me quiero ir a mi casa", le ha dicho insistente y él he pedido que "aguante" por él y "todo el amor que le procesa" como su nieto: "Chari, por favor, respira poco a poco, espérate hasta el domingo, no me hagas esto".

Jorge Javier también se lo ha pedido por su nieto: "No sabes lo bien que se lo está pasando en Madrid, dice que se ha echado un novio en Madrid". "Qué raro", dice ella y él le pide que no cambie de tema y que se quede unos días más, lo que ella termina aceptando, tras escuchar en directo su canción y que su nieto la cante junto a ella.

El equipo médico se traslada a ver a Charo tras su tremendo agobio

A pesar de que la concursante se hubiera quedado tranquila, Jorge ha conectado con ella y es que no se encontraba nada bien con la idea de quedarse más tiempo en el concurso. "El equipo médico está yendo para allá", ha entonado el presentador y es que han querido ir a calmar a la concursante: "Tranquila, que lo vamos a solucionar, el médico está llegando". Manuel, su nieto ha reaccionado al verla pasar por este mal trago y ha querido tranquilizar a todos porque ya le ha visto así en más ocasiones: "Esto es un bajón momentáneo, os aseguro que está bien".

El divertido momento de Charo antes de ser expulsada