Los 'siervos' de 'SV 2020' eligen al mejor y al peor compañero: Rocío y Yiya, enemigas dentro de la isla

¿Con quiénes son más afines?

¿Y con el que menos?

La elección de Rocío

"Ahora mismo con la persona con la que mejor me llevo es con Fani , me transmite muchísima alegría, confianza. Hemos compaginado súper bien desde el minuto cero".

" La peor con Yiya , tiene un carácter muy complicado y tiene una manera diferente de actuar cuando hay una cámara y cuando no. Siempre intenta buscar pelea por cualquier cosa y conmigo no va a discutir”.

La elección de Albert

" Con el que mejor me voy a llevar es con Jorge . Creo que podemos ser unos buenos aliados, adaptarnos en el tema de supervivencia y creo que puede llegar incluso a ser un buen amigo".

" Puede ser que me lleve peor con José Antonio Avilés con el transcurso del tiempo porque no deja hablar, se mete entre medio y a veces parece que su opinión es la única que se puede entender".

La elección de Pavón

" Creo que me voy a llevar muy bien con Nyno porque tenemos muchos gustos muy parecidos y lo veo un chico positivo a la hora de trabajar y muy divertido. Creo que es un buen compañero para convivir".

" Puede ser que yo me lleve peor con Bea porque, por su forma de comportarse, creo que las dificultades le van a jugar una mala pasada".

La elección de Ferre

"Me llevo bien con todos en general pero con Alejandro Reyes en especial porque está loco como yo, es divertido como yo y hacemos muchas tonterías juntos y he conectado muchísimo con él".

"Yiya es muy altiva y nada más que quiere investigar sobre la gente y eso me cansa. Yo, como me buque, la voy a dar caña hasta no poder más porque estos días que hemos convivido ha sido muy preguntona".