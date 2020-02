Los 'mortales' se mojan y hacen balance del grupo: José Antonio Avilés es el compañero más incómodo

Bea, Ivana y Vicky Larraz señalan a José Antonio como el peor compañero

Fani resalta su amistad con Rocío Flores: "Tenemos muy buena conexión"

Jorge Pérez se ve muy afín a Barranco: "Su personalidad es como la mía"

Los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ destinados a la localización de los ‘mortales’ se han sincerado delante de la cámara y nos han contado con qué compañeros han congeniado más dentro del grupo y con quiénes menos. A pesar de que algunos como Jorge no quieren mojarse, los primeros rifirrafes han llegado a Honduras: Vicky Larraz, Bea Retamal e Ivana Icardi señala a José Antonio León como el habitante más incómodo.

¿Quién es el mejor compañero?

¿Y el peor?

La elección de Bea

"Creo que con Ana María me voy a llevar genial ya que me está cuidando muchísimo y creo que es una chica con mucho estilo y con Nyno también".

"Con José Antonio puedo tener algunos rifirrafes porque creo que a él le gustan muchas las cosas cuadradas y a mí no me gusta que me manden".

La elección de Alejandro

"Con Rocío me encanta y Ferre porque siempre estamos haciendo coñas y su personalidad es muy divertida como la mía".

"Con Yiyi porque tiene mucho carácter y chocamos mucho,. La intento entender pero no le pillo el punto. Siempre está muy vaga".

La elección de Fani

"Con la que mejor con Rocío porque desde el minuto una tuvimos una conexión muy buena, cada vez que me da un bajón me aconseja y me apoya".

"Peor no me llevo con ninguno, hemos tenido refriares pero no lo hemos resulto y ya está, cada uno tiene un carácter diferente".

La elección de Cristian

"Espero llevarme bien con todo el mundo, soy un chico empático y si hay una discusión intentaré mediar"

"Yo creo que no me voy a llevar con nadie mal. Me llevo con todos muy bien y espero que con el resto de concursante siga siendo así, cosa que dudo".

La elección de Ivana

"Son todos muy buenos chicos pero una persona que me transmite mucha paz y tranquilidad es Jorge, es una persona que no quiere tener problemas y no piensa en discutir".

"Tengo una historia e amor discusión con Avilés. Yo creo que esto de discutir va a seguir estando durante todo el concurso porque él es muy intenso".

La elección de Jorge

"Ahora mismo creo que alguien con quien tengo mucha afinidad es con Albert, por su predisposición y por su personalidad parecida a la mía".

"Creo que es precipitado poder responder esta pregunta. Hemos mantenido un ambiente cordial y de buen rollo, en los momentos adversos se verán las dificultades".

La elección de Nyno

"Ahora mismo podría decir cualquiera de mis compañeros, no tengo una predilección clara. Estoy teniendo más conversación con Hugo porque es bastante tranquilo"

"No podría decir quien me cae pero porque no me han hecho anda, cada uno me aporta algo distinto. Sí podría quejarme de alguien es de los ronquidos de Antonio porque no me deja dormir".

La elección de Vicky

"Yo creo que con Ivana porque tenemos muchas cosas en común y hemos establecido una conexión inmediata. Es abierta de mente y cariñosa".