Bea, Fani, Hugo y algunos concursantes muestran su preocupación: "Dicen que va a hacer mucho frío"

La nieta de Rocío Jurado ha puesto todas sus prendas sobre la cama, ha elegido sus prendas finales y ha confesado que tiene respeto al frío de Honduras. Sin embargo, para tener esa fuerza extra, ha mostrado el objeto personal: " Me llevo esta lata de mi abuela con los olores de mi novio, padre, Olga y mis hermanos".

Bea es un huracán de energía que no se podía quitar la sonrisa de la cara mientras enseñaba su ropa. La concursante ha elegido prendas para protegerse del frío, una campana para usarla "como mecanismo de defensa cuando me ataquen" y una camiseta con las imágenes de sus seres queridos.