La pulla de Jorge Javier a Cristian ATM sobre su relación con Adara: "¿Te ha peinado ella?"

Muchos rumores señalaban a un posible acercamiento entre Adara Molinero y Cristian ATM a raíz de coincidir en el plató de ‘ Supervivientes 2020 ’. Los aludidos lo han negado pero Jorge Javier Vázquez no ha podido evitar gastarle una broma a Cristian nada más empezar la duodécima gala : “¿Qué opina tu madre de ella?”

La pulla de Jorge

Cristian, que es amigo de Albert Barranco, defendía la permanencia del concursante ante la expulsión de esta noche: “Espero que se salve porque lo he visto muy alicaído después de la ceremonia de salvación del martes. No nos esperábamos que no fuera el salvado pero esta es una nominación durísima”.