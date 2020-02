Las 7 diferencias entre el beso de Adara y Gianmarco y el de Hugo Sierra e Ivana Icardi

Tras producirse el primer beso de Hugo Sierra e Ivana Icardi en 'Supervivientes 2020', hemos analizado detenidamente esos besos, y hemos llegado a la conclusión de que hay una serie de diferencias entre el primer beso de Adari y Gianmarco y el de su ex y la italiana.

Lugar escogido:

Adara y Gianmarco eligieron el ropero de la casa de Guadalix , fue justo encima del pequeño sofá que está en todo el centro del vestidor, ahí tuvo lugar su primer beso... Mullidito, suave, agradable… la pareja se tumbó y dio rienda suelta a su pasión los siguientes y es que cuando empezaron, ya no pudieron parar. Fueron de un lugar a otro de la casa dándose piquitos, morreos, suaves mordiscos en los labios… Parecía que la noche era interminable para ellos mientras el resto de las compañeras de Adara dormían plácidamente.

Cuánto tardaron en darse ese primer beso

¿Hubo palabras de amor?

¿Cómo fueron esos besos? Apasionados, fríos, piquitos…

Si analizamos el hecho en sí, es decir, el beso, también encontramos diferencias. Y la principal diferencia es la efusividad. Adari y Gianmarco se lanzaron y ya no quisieron parar. Así que su primer beso lo vamos a clasificar como beso francés : pasión y romanticismo.

Mientras que el de Hugo e Ivana fue simplemente pasión. En la isla tienen mucha atracción y no quisieron reprimir ese sentimiento por nada del mundo. Eso sí, en ambos casos, podemos decir que quieren pasar a un nivel superior.

¿Qué pasó después?

¿Remordimientos?

Obviamente, Adara y Gianmarco se agobiaron tras darse su primer beso. “Madre mía. La que se va a liar, Gianmarco”, le decía tras lo sucedido en esa noche de película. Sabían que algo importante iba a suceder después del reality. Pero en el caso de Hugo e Ivana, los remordimientos no han hecho acto de presencia porque no están en la situación en la que estaba su ex en la casa de Guadalix (seguían juntos y Adara empezó a sentir cosas por Gianmarco).