Hugo Sierra e Ivana Icardi se besan apasionadamente en la noche y hablan de tener una hora sin cámaras

Durante la noche, el 'dios' Hugo Sierra debía dormir sobre las piedras del ‘santuario’ aunque eso no le ha impedido hacerlo bien acompañado. Ivana se ha acurrucado a su lado y ambos han empezado a tontear sin rodeos. “Ni soñándolo ¿sabes? Venir aquí a una cosa de supervivencia y acabar conociendo a alguien para mí era imposible”, ha reflexionado Hugo sobre los sentimientos que le están naciendo hacia su compañera. “Nada es imposible”, ha respondido ella muy segura.

Los concursantes han bromeado con la diferencia de edad (él tiene 46 años y ella 24) pero Hugo ha asegurado que, para él, eso es una “estupidez”: “Es raro porque yo me dejo llevar pero te veo a ti ese temor que no te deja seguir para adelante”, se ha sincerado el concursante insistiendo en que su compañera debería no cohibirse tanto.