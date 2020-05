Elena habla sin tapujos y duramente contra Rocío: "Me hizo sentir del grupo con sus mañas"

Elena, irónica: "Rocío tiene mucho arte, lo ha hecho muy bien"

"Ella tiene mucho arte, lo ha hecho muy bien. Me hizo sentir del grupo con sus mañas . Habla de estrategias y la única que las ha usado es ella. Habiendo estado zumbada todo el concurso ha sido capaz de que no se la nomine", decía Elena.

"Es lícito. Yo opté por luchar y ella por la estrategia. Hay varias formas de jugar y ella lo ha hecho muy bien. Por ejemplo, cuando me dijo que me quería mucho y que era una madre para ella y después me nominó", añadía.