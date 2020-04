Elena destapa los trapos sucios de Hugo: "No quiso que Adara viera a su hijo cuando salió de 'GH VIP"

Elena no le perdona a Hugo que sacara en directo durante la última gala de ‘Supervivientes’ que no visitaba a su nieto , se desahoga con sus compañeros y saca a la luz episodios muy desagradables que vivió con el padre de su nieto antes de coincidir en en el reality.

Junto a Yiya, dice que Hugo ha ido en numerosas ocasiones a Madrid y que podría haber llevado al niño para que ella lo viera y no ha sido así: “Yo fui cuando pude, lo que mi economía me permite. Para mí, ir a Palma de Mallorca es un exceso. Aun así fui a ver a mi nieto”, asegura.

Además, asegura que Adara estuvo tres días sin ver a su hijo cuando salió de ‘GH VIP’ porque a él no le dio la gala de llevar al niño a Madrid y amenazó “con no dejar entrar a Adara a la casa”. Para colmo, no entiende como su ex, Jesús Molinero, apoye a Hugo y no a su hija.