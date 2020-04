Hugo y Elena protagonizan el cara a cara más tenso: "El padre de Adara siempre me apoyó, tú fuiste a ver a tu nieto solo dos veces"

La madre y el ex de Adara han tenido una fuerte discusión en plena gala

Esta semana Hugo tenía que ser el instructor de Elena en la tarea de recoger leña. Sin embargo, la madre de Adara no ha terminado de encajar con el pade de su nieto. "Estoy conociendo su cara en el concurso y no me gusta, esta semana me ha hecho sentir mal por su actitud. Ha entrado en bucle, no había manera de levantarle de ahí. Me he dado cuenta que le ha dado mucha rabia que pesque y que yo tuviese las gafas", confesaba la concursante.

"Es una falsona, una falsa grande. Me quieres o no me quieres, pero ella me da una cal y una de arena. Me da igual lo que pesque. Me dijo que me quería un poquito y yo le dije que no era recíproco", ha explicado el uruguayo. "Estuve unos días intentado levantarle la estima, pero me di cuenta que lo que le pasaba era que tenía rabia hacia mí. Si tienes rabia por mí te la comes", ha respondido ella.

"Yo estoy martirizado porque extraño un huevo a Martín. Esta señora es una falsa porque cada vez que tiene la oportunidad me ataca sin pensar en mi familia. La única persona que me apoyo siempre a mí y a mi familia fue Jesús Molinero. Le mando un gran abrazo, un beso, te quiero un montón", confesaba el ganador de 'GH Revolution' refiriéndose al padre de Adara. "Ella me ataco siempre insinuando cosas que no son. Déjame en paz y haz tu concurso. La gran abuela… que fue a ver a su nieto dos veces".