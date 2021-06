" Lo he pasado mal pero igualmente él es mi familia , lo necesitaba pero quiero que se quede hasta la final. Me ha enseñado tantas cosas que no sabía… Quiero que la oportunidad que yo perdí la tenga él . Lo que tiene él aquí no lo tiene nadie", ha asegurado la prima de Kiko Rivera.

Anabel llora al llegar a Cayo Paloma

"Me fui de aquí no queriendo volver nunca. Pasé solo dos semanas pero me he reencontrado con un equipo y era mi cuenta pendiente. "Qué oportunidad perdí. Fui muy torpe y cobarde. Lo que me daba ansiedad era cuando los chicos, que no veis, se van a las seis en la barca y nos quedábamos solos con el cámara. Era ansiedad por estar rodeada de agua. Que si me quería ir me tenia que ir nadando. Pero eso ya lo he superado porque me he ido a vivir a Canarias", ha dicho muy emocionada.