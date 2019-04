Los frentes abiertos de los concursantes antes de viajar a la isla de 'Supervivientes 2019'

Lo que podría haber sido una bonita historia de convivencia entre suegra y yerno se va a quedar en nada... ¡o no! Los cantantes van a verse en Honduras después de que Éste no tuvo reparo en liarse con Techi en 'GH VIP', horas después de confesar que Isa le daba "la vida mártir" , volvió con ella tras el concurso y, ahora, tras ser dejado por ella, están en unaque seguramente no le guste a la madre de la mini-Pantoja.