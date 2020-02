Las claves de la enemistad entre Gloria Camila y Sofía Suescun: ¿De parte de quién estás? ¡Vota!

Sofía cargó contra Gloria por primera vez en 207 en 'Sálvame'

Recordamos todos los problemas que han tenido en estos años

Un novio en común, un pijama secuestrado y muchos dardos envenenados. Sofía Suescun y Gloria Camila se han declarado la guerra en el plató de ‘SV 2020’ y nosotros te lanzamos una pregunta: ¿De qué team eres?

El inicio de los problemas

Las primeras pistas que podemos rastrear de su mala relación se remontan a cuando Kiko Jiménez y Gloria todavía eran pareja. Por aquel entonces, ambos concursaban juntos en ‘Supervivientes 2017’ y Sofía acudía al plató de ‘Sálvame’ para criticar al que hoy en día es su novio.

“Hombre nos hemos liado mil veces pero él me tomó demasiado enserio. Se pensó que era mi novio, le dio un cabreo de novio celososo despechado y desde ese día ha ido en mi contra”, explicaba Sofía sobre Kiko en una conversación telefónica.

Además, cuando la redactora le preguntaba sobre Gloria Camila, Sofía se despachaba a gusto: “Esa chica te digo yo que no le gusta. Ha sido un mujeriego que siempre se ha liado con todas las chicas. La que le gusta realmente es la típica yo, morenaza, guapa alta, fina. Está bajo lo que Gloria Camila dice y hace. Lo veo sumiso, lo veo que es que no es él realmente.”.

Hasta ese momento, Gloria nunca se había pronunciado sobre Sofía pero la Suescun tenía para dar y regalar: “Fíjate lo desmejorado que está el chaval (Kiko), yo creo que la chica esta hasta le prohíbe ir al gimnasio, es que es una celosa compulsiva. Yo creo que ha ofrecido al programa que vaya Kiko para no dejarlo solo porque realmente tiene miedo a que se vaya con otra”, aseguraba la hija de Maite Galdeano mientras la pareja sobrevivía en Honduras.

¿Gloria vetó a Sofía en SV?

Un año más tarde las tornas de invertían, Sofía Suescun era la que saltaba del helicóptero y Kiko el que criticaba su concurso desde el plató de ‘Supervivientes 2020’. Su hermano Cristian era el encargado de defenderla y, durante una discusión con Kiko, soltaba la gran boba: “Estás así de picado con mi hermana porque te dejó, estuvisteis juntos y ella pasó de ti". El mayor de los Galdeano aseguraba, además, que Gloria había vetado a Sofía como concursante de la edición pasada.

“Yo nunca me he manifestado, no como ella que fue a hacer un Deluxe para hablar de Gloria Camila y de mí por 500 euros apestosos ¿Quién es Sofía? Si no es nadie”, saltaba Kiko muy enfadado para defenderse tanto a él como a su por entonces pareja.

Además, el colaborador negaba que su historia con Sofía fuera para tanto y mantenía que solo habían tenido encuentros esporádicos: “Yo la conocí cuando era anónima. Estuve dos días con ella y yo viví en carne cómo era ella porque le hablaba a 7 u 8 a la vez”, explicaba molesto.

La historia de Kiko y Sofía

“Cuando en 2013 salgo por primera vez en ‘MyHyV’, Sofía era anónima y se puso en contacto conmigo. Me fui a su tierra, nos conocimos, pasamos la noche juntos y luego se vino a Madrid. Empezamos una mini relación… No sé lo que pasó, éramos muy, muy jóvenes… Se quedó en el aire porque yo me enfadé con ella”, era la manera en la que Kiko recordaba su historia de amor con Sofía durante su ‘curva de la vida’ en ‘Gran Hermano VIP 7’.

Kiko explicaba que a los dos les gustaba mucho el mundo de la moda y que, después de pelearse con Sofía, él se fue de viaje a Miami. A los dos meses de haber cortado con ella, Sofía consiguió un trabajo para que los dos se fueran juntos a trabajar de modelos a Bombai pero Kiko ya había encontrado a otra persona: “Yo decliné la oferta y le pido que dejásemos de hablar porque estaba conociendo a Gloria”.

En este momento es cuando los caminos de Gloria y Sofía se cruzan por primera vez, habiendo mantenido las dos una relación con Kiko con tan solo dos meses de diferencia.

Kiko inicia un romance de casi cinco años con Gloria pero vuelve a cruzarse con Sofía por cuando esta se convierte en la flamante ganadora de ‘Supervivientes 2018’: “Me la encontré en maquillaje, yo iba con Gloria y solo intercambié una mirada. Ahora sé que fue una mirada cómplice, sé que para ella fui un amor y ella también lo fue para mí”, explicaba desde Guadalix.

Fuegos cruzados

A partir de ese momento, Kiko y Sofía empiezan a coincidir como opinionistas en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ pero el trato entre ellos es muy tirante. Durante uno de los programas, los dos discuten con fuerza y Sofía acaba llamando a Kiko “cazachollos”, asegurando que solo está con Gloria Camila por interés. Desde su casa, Gloria no duda en responder a la colaboradora y la llama “resentida”, “celosa” y “despechada”. “Hay que asimilarlo ya Sof… cuando Kiko tuvo que montarte en el bus porque no te ibas ni con aguarrás”.

Además, Gloria se indigna con el término “chollazo” y saca la artillería pesada en contra de Sofía: “Que a ti no nunca te hayan querido de verdad ni tú tampoco, no significa que los demás no lo hagan. ¡Anda ya, niñata! Cuando teniendo a uno, andas con 400 más, eso tiene un nombre y es mejor que chollazo. Así que, ¡hala! Ve con tu madre a inventarte a historias para seguir en la fama. Que Kiko es conocido como extronista, pero tú por los tíos que llevas detrás. Ta’ luego Mari Carmen”, sentenciaba Gloria a través de unas historias de Instagram.

Kiko y Sofía se reconcilian

Pero no hay guerra que dure cien años y, al final, Kiko y Sofía terminaron olvidando sus rencillas en el programa. Los colaboradores empezaron a llevarse cada vez mejor y, según contó el propio Kiko posteriormente, esto pudo con los celos de Gloria Camila.

Eso, y las infidelidades de las que ambos se acusaron mutuamente, provocó la ruptura de la pareja y facilitó el acercamiento entre Kiko y Sofía. Él siempre aseguró que Gloria Camila le había engañado con muchos chicos y, al mismo tiempo, había rumores que aseguraban que Kiko y Sofía ya habían empezado a liarse cuando él todavía estaba con Gloria.

El pijama de la discordia

Sofía y Kiko inician una relación y ambos declaran la guerra a Gloria Camila. Mientras Kiko se sienta en ‘Sábado Deluxe’ para contar con todo lujo de detalles cómo fue la ruptura, Sofía no desaprovecha ninguna oportunidad para meterle un ‘zasca’ a la hija de Rocío Jurado. Gloria, por su parte, acostumbra a responderle a través de sus redes sociales.

La pareja se va a vivir juntos y, en un vídeo que suben a su canal de mtmad, Sofía aparece con un pijama de Gloria Camila. La navarra asegura que no lo hizo con mala intención y acaba reconociendo su culpa durante una gala de ‘GH VIP 7’: “Fue un gesto feo por mi parte”.

Guerra en Twitter

Gloria no entra en las provocaciones (salvo algún que otro recado que le envía a su exnovio cuando le preguntan en los photocalls) pero una foto de Rosa Benito desencadena su enfrentamiento más directo.

Rosa comparte una instantánea tomando una cerveza con Gloria y Sofía se lo toma como una alusión directa a su persona: “Brindemos por la gente que no te olvida, para que hablen ell@s tienen que hablar de ti. Felicidades porque por donde pasas dejas huella”, escribía al aire la excolaboradora de ‘Sálvame’.

Sofía comparte esta foto criticando que ella es más “de brindar con agua” y ambas enemigas empiezan a soltarse ‘zascas’ a diestro y siniestro. Que si una no tiene amigos, que si la otra es más "de comprar y quitar etiquetas" y que si, en definitiva, ninguna de las dos se tragan.

Yo soy más de agua, y vosotros? 😇 https://t.co/rGMz8aM5pW — SOFIA💫 (@sofiasuescun) January 5, 2020

Su esperado cara a cara

Cristian Suescun y Ana María Aldón se convertían en concursantes oficiales de ‘Supervivientes 2020’ y, por maravillas del destino, Sofía Suescun y Gloria Camila acudían a plató como sus respectivas defensoras.

Jorge Javier Vázquez no perdió la oportunidad de promover su esperado cara a cara y el momento no defraudó. Sofía aseguró que no tenía nada en contra de Gloria y ella optó por la indiferencia a la hora de tratar su nueva compañera. Gloria dijo que solo la conocía por las cosas malas que Kiko le había contado de ella y Sofía acusó a Gloria de seguir viviendo en el “rencor”.

Al fina, Gloria terminó regalándole el pijama de la discordia a Sofía en directo.

En la siguiente gala, Sofía criticaba la pasividad de Rocío Flores en la isla y aseguraba que lo único que hace la hija de Antonio David Flores es quejarse. Gloria salía en defensa de su sobrina y se ganaba la ovación del público con estas palabras: “Yo quería destacar que a ver si tú dejas de hablar tanto de Rocío Flores, algo que llevas haciendo ya meses, y te preocupas más por tu hermano y de hablar de él”.

Sofía, un tanto picada, tampoco se quedaba callada:"¿Qué has sentido con ese aplauso? Me siento orgullosa de hacer feliz a esta chica por fin. En la vida te van a aplaudir así, cariño".

Pero el verdadero enfrentamiento llegó en la gala pasada. Sofía comentaba que su hermano es muy generoso en la isla y Gloria saltaba indignada: “Me sorprende la defensa hacia su hermano cuando le ha dejado por los suelos en los platós y ahora viene a defenderle como la hermanísima". Sofía llamaba a Gloria “oscurita y rarita” y le echaba en cara ser una novia poco fiel: “Yo fui al Deluxe a hablar sobre unos hábitos que quizás no me gustaba porque yo llevo una vida más sana y más ordenada. No como tú que vendes una vida fabulosa pero vas poniendo los cuernos a tu novio pero no veas cómo”.

"Tú también tendrías que ser valiente con el tema de Matamoros, no solo pedirme valentía a mí con el tema de Barranco", respondía Gloria avivando la batalla. Sofía intentaba zanjar la discusión pero seguía sacando fantasmas del pasado: “Gloria, preocúpate por conducir bien". Camila, lejos de quedarse callada, continuaba: “Y tú por tu novio que se fija en otras teniéndote a ti”.