Elena y Hugo se enfrentan tras una grave acusación: "¡No querías que estuviera en el parto de mi hija!"

“La verdad es que me es absolutamente indiferente. Era muy previsible. No le hacía falta hacer esto . Es un apaño. Pensaba que a lo mejor Gianmarco había jugado con Ivana pero a después de esto creo que Ivana se ha podido confundir”, aseguraba la madre de Adara sobre su exyerno y la argentina.

Elena desea que “disfruten” de su amor pero ha hecho una demoledora confesión que podría explicar su mala relación con Hugo: “ A mí me pidieron, y yo sé que fue por él, que no fuera al parto de mi hija . Me lo dijo mi hija pero porque no quería tener encontronazos con él”.

Al escuchar esta acusación, Hugo se ha echado las manos a la cabeza en ‘La Palapa’ y ha estallado contra su exsuegra: “Son temas muy delicados que no quiero profundizar pero no es verdad”. El uruguayo no ha dado crédito a las palabras de Elena pero ella ha asegurado que no está mintiendo: “Lo del parto es una verdad como que yo estoy en Honduras, digas tú lo que digas, fuera esta mi hija y lo puede corroborar. De hecho no fue solamente al parto, yo estaba en el hospital y tú me mandabas para afuera".