Adara explica la polémica de su parto y brota contra el hermano de Hugo: "¡Voy a abrir el cajón de mierda!"

La relación entre Hugo Sierra y Elena Rodríguez ha estallado en ‘La Palapa’. La madre de Adara ha criticado el acercamiento entre el paraguayo e Ivana Icardi y ha hecho una demoledora confesión que ha indignado a Hugo: “¡Tú no querías que estuviera en el parto de mi hija!”.

En el plató de ‘Supervivientes 2020’, Adara ha considerado que Hugo ha sido “muy cruel” con su madre y Bruno Sierra ha saltado muy enfadado: “El palo que le han dado a mi hermano es alucinante. Acabo de hablar con mi madre y está muy mal porque ella fue la encargada de ir a buscar a Elena al aeropuerto y me parece rastrero lo que se le está haciendo”, ha confesado asegurando que Hugo nunca prohibió a Elena estar en el parto de Adara.

La protagonista ha tenido que “respirar” para no liarla, pero finalmente ha decidido aclarar la polémica: “Me va el corazón a mil. No quería tocar este tema y además no me ha gustado que mi madre lo haya sacado. Pero tu hermano no quería que mi madre fuera al parto y esa es la verdad. Yo tuve que discutir muchísimo con él porque no quería que mi madre se quedara en casa estando yo recién parida. No la soportaba y tuve que discutir muchísimo con él”, ha explicado Adara apoyando la acusación de Elena en la isla.

Para Adara, la familia de Hugo ha vivido “otra realidad” y Bruno es un “falso”. “Hemos vivido otra realidad porque te queríamos”, ha respondido él.

Además, Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Adara qué opina del beso entre Hugo e Ivana y ella ha opinado que Ivana no es el “prototipo” de su ex. Adara ha repetido que Hugo no es “tan caliente” como lo estamos viendo en el concurso y ha vuelto a hablar de sus problemas en la cama: “Si lo intentas y lo intentas pero no hay respuesta, pues yo me canso”, ha dicho molesta.

El presentador le ha asegurado que tenemos imágenes de Hugo “todo palote” que demostrarían que Ivana sí le atrae y ella se ha alegrado por la pareja: “Por lo menos se entretiene”.

Pero a Adara le da igual la relación que Hugo pueda tener con Ivana y lo único que le molesta son los comentarios que el hermano de Hugo ha dicho sobre ella: “Estoy súper caliente con este señor porque es muy falso, es muy machista con los comentarios que ha dicho sobre mí”.