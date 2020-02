Estalla la guerra entre Gloria Camila y Sofía Suescun con una dura batalla de pullas: "Yo soy clara y ella oscurita"

Empezaba entonces una batalla de pullitas con la tensión en aumento. Sofía tomaba la palabra: "Yo fui al Deluxe a hablar sobre unos hábitos que quizás no me gustaba porque yo llevo una vida más sana y más ordenada. No como tú que vendes una vida fabulosa pero vas poniendo los cuernos a tu novio pero no veas cómo. Yo soy clara y ella oscurita, rarita".