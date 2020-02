Rocío Flores y José Antonio Avilés se enfrentan a Antonio Pavón: "José Antonio le hace la pelota a Rocío"

Rocío Flores y José Antonio Avilés no pueden con Antonio Pavón. Las peleas en la Playa de los siervos han estado a la orden del día y siguieron en la Palapa.

"Yo me llevo bien con todos mis compañeros..." , comenzaba diciendo Antonio cuando Rocío y Avilés le interrumpían asegurando que con ellos no. "Menos con ellos dos", matizaba el torero. "José Antonio se dedica a hacerle la pelota a Rocío" , añadía.

Pero Avilés estallaba : "¿Tú te crees que yo tengo necesidad de hacerle la pelota a Rocío Flores? España me conoce, sabe quién soy. Eres tú el único que falta el respeto. Ayer me llamó guarra, loca, sinvergüenza... ¿tú crees que yo puedo hablar a este señor? ", le decía el superviviente.

Por su parte, Rocío tampoco compartía la opinión de Avilés: "Yo soy el blanco fácil. Yo tengo 23 años, sé dónde estoy y sé que José Antonio es periodista. En mí quedará el contestar o no las preguntas que me quiera hacer. Pero también te digo que para mí es muy importante en la isla porque me río lo más grande con él", argumentaba. Para ella, es Antonio Pavón quien quiere protagonismo.