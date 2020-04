Se desata la guerra entre Fani e Ivana: "Para mí eres un cero a la izquierda, payasa"

Al día siguiente, Ivana recriminaba a la novia de Christofer haber hablado de ella . "Fani no hables de mí, ni bien, ni mal, ni fatal, ni fenomenal, no me critiques. Yo a veces no estoy en el momento justo, pero hay gente que oye las cosas", le pedía la argentina. "No tengo yo otra cosa que hacer que hablar de ti", se defendía Fani. "Para mí eres un cero a la izquierda, me importas una mierda payasa ".

"No pierdo mi tiempo en hablar de ti", brotaba Fani minutos más tarde. "Relájate", le pedía la novia de Hugo. "Me relajaré si me da la gana", respondía ella. "Fue un comentario en base a una conversación, pero no te estaba criticando", explicó. "Da igual, no quiero que hables de mi y no fue Yiya la que me lo dijo, hay gente que escucha", le recordaba la de Argentina.