Fani sufre un ataque de ansiedad tras una bronca monumental con Ivana: "Necesito que me calméis"

Fani estalla contra Ivana al nombrarle ella a su hijo

Ivana volvía a la Palapa porque 'los desvalidos' han pasado a ser el equipo de los siervos. Pero, además, Fani se ha incorporado al grupo al ser la eliminada por decisión de la audiencia.

Ivana y Fani, que están muy lejos de ser amigas, tendrán que convivir al menos una semana más, ya que esta noche no se producía ninguna expulsión debido al abandono forzoso de Antonio Pavón.

Pero su reencuentro ha sido de lo más tenso. Tras una pausa del programa, en la Palapa veíamos que se estaba produciendo un enfrentamiento entre ellas. "No me nombres a mi hijo eh, no me lo nombres. Porque yo no nombro a tu familia", decía Fani muy alterada. "Aprende de él que tiene más educación que tú", insistía Ivana.

"La educación se la he dado yo, te guste o no. Así es mi hijo, de educado y de humilde, cosa que es lo que te falta a ti", le respondía Fani cada vez más enfadada. Pero Ivana no se achantaba, le decía que humildad tenía poca porque fue "la primera en ir diciendo cuánto cobraba y que eras la que más audiencia hacías en tu programa ('La isla de las tentaciones')", soltaba la superviviente. Además, añadía que era "una subida".

Ivana le dedicó a Fani piropos como "ridícula, manipuladora, mentirosa y falsa", pero Fani fue muy contundente: "Si yo estoy arriba y tú abajo te jodes, querida. Prefiero ser una ridícula a ser como tú. ¿Quién eres tú para que yo hable de ti?", sentenciaba Fani.

En esta guerra, Hugo Sierra intervenía para apoyar a su chica y lanzarle una 'estocada' final a Fani: "Yo voy con Ivana, pero porque desde el primer momento me di cuenta que Fani es un persona muy falsa. Un día me paró y me dijo que tuviera 'cuidado' con Ivana cuando no me conocía de nada", revelaba.

Fani sufre un ataque de ansiedad

Tras esta desagradable discusión, Fani sufría un ataque de ansiedad y tenía que ser tranquilizada por Lara Álvarez.