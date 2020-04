La relación de Hugo Sierra e Ivana se fractura: "No voy a cambiar ni por ti ni por nadie"

Hugo e Ivana no consiguen llegar a un entendimiento tras su crisis

Ivana le recrimina a su pareja que le haya hablado como una "mierda"

Hugo critica que Ivana intente cambiarle: "Yo soy así, o tomas o dejas"

Después de casi dos meses de relación, Hugo Sierra e Ivana Icardi han tenido sus primeros desencuentros en ‘Supervivientes 2020’. La pareja atraviesa horas bajas en el concurso y Hugo le ha pedido a su novia que no vuelva a meterse en sus discusiones: “No eres la abogada del diablo para decirme lo que tengo que hacer y cómo tengo que hablar con la gente”, le ha recriminado.

El motivo del rifirrafe

Después de una pelea, Hugo se ha acercado para arreglar las cosas con Ivana pero los reproches han salido a flote. Ivana siente que el uruguayo le ha hablado como una “mierda” y él se defiende explicándole que no le gusta que intente cambiar su forma de ser.

“Si yo tengo un lío con otra persona, no te metas porque yo no me meto cuando lo tienes tú. Tú déjame tranquilo y no me señales como si fuera culpa mía. No eres la abogada del diablo para decirme lo que tengo que hacer y cómo tengo que hablar con la gente. Me molesta porque no es un tema tuyo”.

Ivana, por su parte, no entiende que Hugo no acepte “una opinión” pero él no cede: “Yo soy así, o tomas o dejas, pero no me tienes que estar enjuiciando”.

Al día siguiente, la pareja no conseguía solucionar sus problemas y Hugo seguía afeando el comportamiento de Ivana: “Tu puedes decirme una cosa y ya está pero no imponérmela y tratar de convencerme”.

Ella le pedía a su novio que no se enfadara por decirle lo que piensa pero el uruguayo no estaba dispuesto a pasar por el aro: “Tú me dices las cosas y yo las analizo a mi manera, no tengo que decir las cosas como tú quieres. No quieras convencerme y que te diga que voy a cambiar porque no lo haré. No voy a cambiar nunca ni por ti ni por nadie”.

Además, Hugo cree que Ivana no tiene autocrítica: “Yo te he reconocido cosas y tú ni una”, le ha dicho sin ser capaces de llegar a un entendimiento.