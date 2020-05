Hugo Sierra se salva de la expulsión: "Legión, os llevo siempre en el corazón"

Una semana más, Hugo Sierra ha sido el salvado por la audiencia. El uruguayo sale de la lista de nominados y continúa una semana más en el programa. "Muchas gracias legión, os llevo siempre en el corazón, sin palabras...", ha agradecido el ganador de 'GH Revolution'. Elena ha asegurado que aunque "no se sentía muy bien", "será lo que la audiencia quiera". Por su parte Jorge daba las gracias al programa: "Como siempre que he estado en esta situación, me queda disfrutar de los días que quedan. Estoy muy agradecido", decía el guardiacivil.