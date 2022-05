Las imágenes de algunos de ellos no se vieron y si se han mostrado de manera inédita en el 'Última hora'. Marta Peñate llegaba rota a la playa, al no poder recibir las palabras de su madre y sus compañeros le animaban, todo hasta que Alejandro le dice unas palabras: "He visto una cosa, te va a encantar".

Además, Desirée comenta con Nacho Palau, en playa Paraíso, todo lo que han vivido en este día tan especial. "Me han puesto un audio de mi madre, que está bien y limpia", me he emocionado le relata el ex de Miguel Bosé y ella le lee la carta: "En los 9 años que has estado con nosotras te he sentido siempre como una hija más".