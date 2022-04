Imágenes inéditas| Kiko Matamoros habla sobre su hija Laura: "Ella no tiene la genética que tiene mi novia Marta"

Kiko ha bromeado con Ana Luque diciéndole que su hijo Diego estaría muy bien para ella: "No no, yo a mí marido no le sería infiel, estoy muy enamorada". Tras estas palabras, Kiko se ponía serio y se sumaba a su compañera: "Yo tampoco le sería nunca infiel a mi novia Marta, no por nada, si no porque no se lo merece, antes de serle infiel me la corto y se la echo a los cerdos".