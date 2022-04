No es ningún secreto. Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra han chocado desde el inicio de su convivencia en ‘Supervivientes 2022’. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ entró en cólera cuando la cantante, al parecer, no quería compartir su saco de dormir. Ainhoa no quiere entrar en discusiones, pero esto no hace más que alterar a Marta.