Carlos Lozano desquicia a Isabel Pantoja: “No hables de mi familia que te puedo sacar mucha mierda”

" No me hables de mi familia que te puedo sacar mucha mierda que tienes tú así que de mi familia y de mí no hables", le amenazaba Carlos Lozano tras un comentario de Mónica Hoyos.

“Yo no he hablado de tu familia”, le respondía Isabel ante las insistencias del presentador. “Bueno, pues calladita”, le espetaba. “A mí tú no me mandas callar", le respondía Isabel antes de enzarzarse en una dura discusión.