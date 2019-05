Jorge Javier despide a Las Azúcar Moreno tras una dura reprimenda: “Estáis mintiendo, estaba todo preparado”

“Tú dices que es de una manera injustificada pero para nosotros no es así, p referimos hacer esto, a hacer un mal concurso . La cabeza nos jugó una mala pasada”, se intentaba justificar Toñi antes de que Jorge Javier las cortase.

“ Estáis mintiendo y por delicadeza no vamos a contar los entresijos contractuales porque si lo contásemos vuestra imagen quedaría peor de lo que ha quedado . El silencio os favorece”, aseveraba Jorge.

“Tengo que deciros que habéis sido una gran decepción personal y para mucha gente que había apoyado vuestra participación en ‘Supervivientes 2019’. Vuestro abandono premeditado, superficial y poco profesional ha hecho que dicha decepción sea todavía más grande. Habéis demostrado una gran falta de respeto hacia el trabajo de muchas personas de esta cadena. Y a no sois personas gratas en Mediaset , tardaréis mucho tiempo en pisar un plató de esta casa”, continuaba el presentador.

“Aunque intenten justificarse, están mintiendo, estaba todo preparado… Es muy ruin y muy mezquino lo que habéis hecho, me habéis demostrado que no vais de frente. Llevo 20 años de profesión y jamás me había encontrado con algo así”, zanjaba Jorge Javier antes de despedirlas del plató.