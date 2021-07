“Qué calor me está entrando, ¿No vas muy abrigado con el calor que hace? Con esa cazadora, esas botas…”, le decía el presentador. “No, no, aquí no tengo tanto frío… digo, tanto calor”, se confundía Sergio desatando las bromas de Jorge Javier: “Hijo mío, parece que te pongo nervioso”. “Siempre me pones nervioso, Jorge”, respondía el hermano de Lara continuando con la broma y haciendo que el presentador estallase en carcajadas.