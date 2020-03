Avilés destapa una posible infidelidad de Kiko Jiménez a Sofía Suescun: "Tiene una 'amiguilla' en Linares"

Avilés le dijo a Cristian que Kiko habría sido, presuntamente, infiel a Sofía hace dos meses y medio

Sofía reacciona en el plató a la información de Avilés

Antes de que Cristian Suescun fuese expulsado de 'Supervivientes 2020', mantuvo una conversación con José Antonio Avilés que seguro trae cola.

Avilés y Cristian comenzaron hablando de la relación de Maite Galdeano con Kiko Jiménez, novio de su hija, Sofía Suescun. "No congenia con ningún yerno. Se pone celosa. Creen que le van a quitar a su Sofi", explicaba Cristian.

Avilés dejaba caer que si Maite no se lleva con Kiko, es porque tal vez tuviera motivos. "Yo a ella le veo muy enamorada eh. Se la puede pegar en cualquier momento", comentaba Cristian sobre Kiko y Sofía.

El periodista recogió con emoción sus declaraciones: "Uuuuy, tú sabes más de lo que hablas", decía intentando sonsacarle información. Pero lo cierto es que fue Avilés quien acabó soltando una información comprometida.

"Pregúntale si conoce el Bar El Jamón, en Linares, que tiene una amiguilla. Hace dos meses y medio fue", le decía Avilés a Cristian. El hermano de Sofía rápidamente cayó en que podría tratarse de una infidelidad ya que la pareja lleva saliendo mucho más.

Cristian no quiso creérselo, pero su compañero insistió. "Si yo te contase... Tu madre no lo quiere y cuando la Galdeano no lo quiere es por algo. Madre mía, Cristian. Bar El Jamón en Linares. Acuérdate", le repitió.

Sofía no se cree que Kiko haya podido serle infiel

En 'Supervivientes: Conexión Honduras', Sofía Suescun visionaba atenta las palabras de José Antonio Avilés. Pero la ganadora de 'Supervivientes 2018' no se creía la información del periodista ni de lejos.

"En primer lugar, mi madre adora a Kiko por encima de todo. No sabes la de conversaciones que tiene con él que yo hasta me retiro. Lo adora", decía en relación a lo que habían comentado sobre la relación entre suegra y yerno.

"Luego quiere dar a entender que Kiko estuvo con una... Kiko y yo no nos separamos en ningún momento. Avilés no para de inventarse noticias. Además está en 'Viva la vida', que también está Carolina Sobe, Suso... igual se contagian", decía Sofía delante de Suso, lo cual le costaba un encontronazo con él. "Fue tu madre la que dijo en un camerino que no le gusta Kiko para ti", aseveraba el colaborador de televisión.

Después Cristian Suescun se vio en la obligación de matizar las palabras que había dicho acerca de que Kiko "se la puede pegar" a Sofía. Decía el exconcursante que se refería a que ve a su hermana muy enamorada y que el amor, en ocasiones, puede ser ciego "pero eso no significa que Kiko que vaya a hacer nada", explicaba.

Sofía aprovechó el momento para demostrar lo unida que está a su hermano y para apoyarle públicamente por el concurso que había hecho.

Gloria Camila evita pronunciarse