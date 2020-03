Cristian Suescun se convierte en el cuarto expulsado de 'Supervivientes' 2020: "Me da mucha pena"

" Me da mucha pena Jorge pero.. ¿Qué se le va a hacer? Hay gente que ha gustado más. Tengo muchas ganas de ver a mi madre, a mi hermana y a mi niña. Gracias a toda la gente que me ha votado", ha agradecido el de Pamplona. " Tu paso por el concurso ha servido para que mucha gente te conozca y te coja mucho cariño", le ha respondido el presentador.

Tras su primera eliminación en 'palapa', sus compañeros coincidían en que su actitud había cambiado mucho. “Disfrutad la experiencia a saco, esto es único. Quiero que evitéis las riñas. Sois muy buena gente todos”, ha dicho a los supervivientes. "Gracias a toda la gente que ha confiado en mí, he hecho todo lo que he podido pero me voy muy contento de la experiencia. Hay compañeros mejores, así lo ha decidido la audiencia", ha añadido el hermano de Sofía Suescun.