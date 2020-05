José Antonio Avilés se convierte en el último expulsado de 'Supervivientes 2020': "He aprendido a pedir perdón"

" No quiero que se vaya Barranco , es mi apoyo incondicional desde el minuto cero y he hecho una amistad con él que lo quiero aquí conmigo. Yo llegué aquí y no conocía Rocío e nada, nos e sabe que nos unió pero tenemos una amistad increíble. Me dolería irme. Si se va José Antonio también lloraré porque le tengo cariño a pesar de todo", ha confesado Rocío Flores hecha un mar de Lágrimas. "Uno por personaje y otro por persona. Uno es Radio Macuto y el otro un pedazo de superviviente. No quiero se vaya ninguno ", ha aclarado Yiya.

Roto de emoción, el cordobés ha dedicado unas bonitas palabras a sus compañeros. "De verdad, de corazón, siempre lo he dicho. 'Supervivientes' ha sido un aprendizaje continuo desde el inicio. He fallado, he fracasado, me he levantado, me he confundido, he pedido perdón... Sobre todo me quedo con eso último, aprender a pedir perdón. Hay gente que me llevo de aquí para los restos de los restos. Gente con la que no he tenido tan buena relación pero al final ya sabéis que esto es un juego muy duro y tenemos la obligación de entretener. A pesar de la situación en España hemos seguido y eso que yo fui el primero que quiso abandonar. Gracias a todos porque sin vosotros no hubiese sido lo mismo", ha dejado claro el superviviente.