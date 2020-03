Nueva bronca entre José Antonio Avilés y Antonio Pavón: "Te toman por tonto"

Las continuas disputas entre José Antonio Avilés y Antonio Pavón se han vuelto una costumbre en Honduras. La última se ha dado en la palapa y ha quedado claro que no se aguantan como compañeros: "No me da alegría tener un compañero nefasto como tú", le ha soltado Pavón a Avilés. José Antonio le ha reprochado que lleva un año trabajando en televisión y Pavón no ha dudado en responderle: "Te toman por tonto, cabrero".