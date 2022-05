Los grupos, completamente enfrentados: Yulen brota en la palapa y ¡se lía la mundial entre los supervivientes!

Mariana se marchaba con su pollo con un simple 'lo siento' , entre risas y saltos y esto no les hacía ninguna gracia, especialmente Anuar: "¡Me cago en tu p*** madre!", gritaba. " ¡Sois unos asquerosos todos!" . Mientras los Royales cantaban alrededor de la comida, los Fatales no podían contener su rabia. "¡Sois unos gilipol*** todos!", añadía Anabel.

"Lo hiciste de mala hos**", le recrimina Anabel Pantoja a su compañera Mariana y el grupo de la modelo se defiende de las acusaciones de sus compañeros. La superviviente asegura que si lo llega a saber "hubiera tirado el pollo al suelo" y es que la actitud de sus compañeros no les ha gustado nada.

Lejos de arrepentirse de esto, las risas entre los 'Royales' en la playa no han cesado. Bailes y mucho cachondeo entre ellos, que no han hecho ninguna gracia a sus contrincantes, lo que ha estallado en la palapa y ha hecho que se líe la mundial. Todo ha empezado con las lágrimas de Yulen, que tras recomponerse no ha dudado en decir lo que piensa: "Son unos falsos".