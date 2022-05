Marta ha decidido acercarse a Alejandro para decirle algo: "No me fío de Tania"

"Valgo más por lo que callo que por lo que hablo", decía sembrando las dudas

Tania se ha defendido entre lágrimas en la palapa: "Ya estoy cansada"

En las últimas horas en Honduras, Marta ha decidido acercarse a Alejandro para decirle algo. No aguantaba más y sentía la necesidad de decírselo, así que se ha sentado con él en la arena y ha empezado a desembuchar: "Yo no me fío de Tania. Yo tengo que explicarte un poco el porqué. Y el porqué es por su anterior reality. Hay que juzgarla como superviviente, pero como persona han pasado tres meses desde la última vez que te vimos en tele y a mí me pareció un poco sucio lo que hizo tu novia".

Marta Peñate señala a Tania Medina

La canaria seguía con su discurso: "Tu punto débil es tu novia, pero yo no sé si el punto débil de tu novia eres tú y lo siento por decírtelo. No me fío de Tania una mierda porque no me parece de fiar, porque te la ha jugado a ti y si eres capaz de jugársela a tu novio eres capaz de jugársela a tu amiga", decía.

Pero entonces la canaria pronunciaba una frase que acababa con la tranquilidad de Alejandro: "Valgo más por lo que callo que por lo que hablo, para que lo sepas". El novio de Tania preguntaba : "¿Sabes cosas que yo no sé?", y así en varias ocasiones. "La he cagado, soy gilipol***, quito esto. Olvídate de lo que te acabo de decir", finiquitaba la canaria.

Tania Medina se defiende entre lágrimas

Nada más ver el vídeo, Tania ha pedido la palabra en la palapa "por alusiones": "Yo a ti no te voy a atacar porque como no te conozco, no puedo atacarte", le decía a Marta. "Prefiero haberme equivocado en un reality y a día de hoy arrepentirme, pedirle disculpas a quien se las tuve que pedir y perdonarme también a mí misma, que entrometerme en otras relaciones y decir si yo quiero más o menos a Alejandro. Tú no lo sabes porque no estás aquí", decía señalándose el corazón.

"Yo a él lo amo y daría la vida por él", continuaba. Ha sido entonces cuando Tania ya no ha podido aguantar las lágrimas: "Ya estoy cansada de que tú, sin venir a cuento, siempre pongas en duda lo que yo siento o no. Parece que quieres estar tú con él, o con nosotros, si quieres te invito a la relación, porque te entrometes mucho, Marta".