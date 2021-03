Lola, undécima concursante confirmada de 'Supervivientes'

¿Quién es Lola?

El nombre real de Lola es Marta Mencía, pero casi nadie aparte de su familia la llama así. Ella misma explicó el porqué en sus redes sociales: “Me empecé a llamar Lola porque en Tuenti (de aquella yo enana con 12 o 13 años, mi hermana me pillaba siempre y me lo borraba), para que no me encontrase la cuenta, me puse Dolores Fuertes de Barriga. Y ahí empezó todo”.