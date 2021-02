La final en la que Diego eligió a Lola en ‘MyHyV’

El plató parecía preparado para un enlace inminente y Lola, ataviada con un vestido blanco, esperaba sonriente a que Diego decidiera marcharse del programa junto a ella. No faltó nadie en aquella final; familiares, amigos y Manu Lombardo y Susana Megan, que tampoco quisieron perderse aquel día tan mágico.

Aunque las tres opciones estaban sobre la mesa, Diego parecía tener muy claro con quién quería marcharse del programa en 2017. Así que, sin mucha floritura, el tronista pronunció una frase escueta que dejaba todo claro: “Como siempre he dicho, yo me guío por el corazón y voy a dejar que ahora también decida él”.

Como en toda final, las reacciones no se hicieron esperar y las de las pretendientas rechazadas fueron muy parecidas. Tras conocer que Diego había elegido quedarse con Lola, Daniela habló del “coraje” que sentía, mientras que Marta optó por mandar un mensaje con la boca pequeña: “Les deseo lo mejor”, dijo.

Ajenos a los comentarios estaban Diego y Lola, que no podían ocultar su sonrisa al haber decidido irse juntos en aquella espectacular final. Él estaba de lo más contento y ella no dudó en decir unas palabras: “Había miedo y ya no hay nada, ahora solo hay lo que tiene que haber”, dijo muy emocionada la pretendienta.