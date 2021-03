Lola estalla en la última fiesta de Villa Montaña: "A mí no me habéis visto cabreada"

"Esta situación me parece patética, no entiendo lo que se ha formado", comentaba Marina. "Yo estaba bailando de p*** madre con todo el p*** mundo. Dejadme hablar porque al final me voy a terminar arrancando las p**** uñas, que ya me he jodido una. ¡A mí no me habéis visto cabreada!", gritaba la leonesa.