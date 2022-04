Ahora, la modelo ha querido hablar acerca de esta decisión ante sus seguidores de Instagram, a los que les ha contado que no ha sido fácil aceptar el reto de defender a su novio en televisión y que ha aceptado porque siente que "no podía ser de otra manera": "Yo voy a estar en plató defendiéndole y le voy a defender a él exclusivamente, solamente voy porque él va a estar ahí" .

"Es un paso que me ha costado bastante dar, pero no pasa nada, yo siempre digo que 'donde vayas, es como vayas' y yo soy una persona que voy a seguir siendo como soy, independientemente de si vaya a un plató a defender a mi pareja o no", ha comentar Marta López Álamo en sus historias de Instagram, donde también ha explicado por qué quería hacer estas aclaraciones: "Quiero naturalizarlo con vosotros, compartirlo con vosotros, mil gracias por estar".