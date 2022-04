"Creo que Kiko va a la expectativa de lo que va a vivir, está preguntando a gente que ha estado allí y se queda con las cosas más negativas. Si le dicen cosas buenas y malas, él se queda con lo peor. Pero bueno, puede que vaya con bajas expectativas y luego no lo pase tan mal como pensaba", nos cuenta Marta.

Cuando le preguntan a Marta qué es lo que más le preocupa a su novio de cara al reality, ella no duda: la comida y el tabaco. "Eso no le preocupa tanto, creo que no lo quiere pensar mucho, si se le olvida el tabaco, mejor". Además, Marta responde a si Kiko es maniático en la convivencia.