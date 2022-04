Las noches en Playa Fatal no están siendo sencillas. Los mosquitos están siendo los protagonistas durante la primera semana de concurso, y dormir en un saco de dormir es un auténtico privilegio. Tanto, que precisamente ha sido un saco lo que ha provocado una enorme bronca entre Marta Peñate y Ainhoa Cantalapiedra.

La cantante se encontraba dando explicaciones a Ignacio, que terminaba por asumir que dormiría sin saco. Ainhoa le decía entonces que lo compartiría, pero ya era tarde: "Ahora estás diciendo eso, Ainhoa, pero lo primero que me has dicho ha sido: "No, este es mi saco".