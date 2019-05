Mónica Hoyos niega automarginarse: "Ellas hablan de cosas que ni me interesan ni me hacen gracia"

Las concursantes han criticado que Mónica Hoyos se aparte del grupo y consideran que se comporta de manera diferente cuando no está Carlos Lozano. Desde ‘La Palapa’, Mónica ha negado que se esté automarginando y ha explicado su aislamiento: “Ellas tienen más empatía y hablan de cosas que no me interesan ni me hacen gracia”.