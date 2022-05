Nacho Palau discute con Alejandro Nieto y termina roto al sacar a sus hijos: "Tengo dos que mantener"

El ex de Miguel Bosé asegura que el problema viene cuando le dice a Ignacio que él se lo había comido porque Nacho lo había hecho. Esto es el inicio de un tenso momento entre ellos en la playa y es que Nacho Palau explica: " Eran dos peces ridículos y además lo dije: 'si alguien tiene un problema que me lo diga".

"No es porque sea Nacho Palau o sea Marta", le dice Alejandro y Nacho reacciona: "Yo no soy nadie, soy un trabajador normal y corriente. Tengo dos hijos que mantener". Tras esto, Nacho se refugia en la soledad y termina completamente roto, algo que le explica a Desirée: "Me he puesto a hablar de los nanos y me ha dado".