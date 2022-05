" Mi madre fue a la tele y yo no quería que fuese . Ella fue porque sabía lo que me estaba constando ganarme el dinero y por que se lo ofrecieron a ella y quería echarnos una mano. Yo no quería ir a la tele, quería pasar de todo, trabajar y vivir mi vida. Lo que pasa que la vida es jodida y todo te cuesta una barbaridad. Y no es tan malo", confesaba,

"Me tocó muchas vacaciones con los niños trabajando. Volvía a casa y tenía a los cuatro niños con mi madre que no sabía qué hacer. Luego por las tardes a lo mejor me los llevaba con algún primete que tenían allí en el pueblo al río y liábamos unas…La putada era esa que al trabajar no podía pasar todo el tiempo que quería con ellos. Y este verano estoy deseando que llegue ya porque estás pascuas me tocaban a mí. Pero al venirme para aquí Miguel me pidió si podían irse con él", cuenta Nacho.