Isa Pantoja y Rafa Mora, cara a cara en plató con zasca incluido: "Te has quedado solo, no te preocupes"

Kiko Matamoros, al límite: comido por los bichos, con vómitos y diarrea

Kiko Matamoros se encuentra mejor y revive tras sus malos días en Honduras

Rafa Mora e Isa Pantoja no piensan lo mismo y tienen un cara a cara en plató

Kiko Matamoros está reviviendo después de sus malos días en Honduras y esto ha terminado con un cara a cara entre Isa Pantoja y Rafa Mora en plató, que no piensan lo mismo sobre esto.

Isa Pantoja y Rafa Mora, cara a cara en plató

"Me gusta que ha quedado claro que no ha pedido la nominación. Anuar es un traidor, que pone la mejor de las sonrisas a Kiko y luego dice que no hace nada", ha dicho Rafa Mora y ante esto Isa Pantoja ha reaccionado: "Estás mintiendo. No lo veo una traición porque en ese momento si pienso que lo veía mal".

El zasca de Isa al colaborador

Rafa Mora ha pedido que Kiko Matamoros llegue a la final y tras los pocos aplausos del público, ella le ha lanzado un divertido zasca: "No escucho, te has quedado solo, no te preocupes".

El colaborador asegura que "la audiencia va a flipar cuando conozca al auténtico Kiko Matamoros" y ante esto la hija de Isabel Pantoja responde: "A ver si se da prisa porque ya van tres semanas, si no va a terminar". "Isa, a ti te costó un tiempo", dice Rafa, algo que desmiente: "A mí no me costó nada, guapi".

Lydia Lozano aplaude a las explicaciones de Isa P