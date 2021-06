Palito se ha convertido en la octava expulsada del reality frente a Lola y Omar Sánchez

Lola se 'rompe' de dolor ante la expulsión de su amiga

Las supervivientes se despiden entre lágrimas

Palito Dominguín se ha convertido en la nueva expulsada de 'Supervivientes 2021' en lo que ha supuesto un profundo varapalo para Lola, con quien ha convivido más de dos meses en Playa Destierro. Ambas se jugaban la expulsión frente a Omar Sánchez y el resultado ha sorprendido a todos, ya que llevaban muchas semanas salvándose.

Al pronunciar Carlos Sobera el nombre de Palito como expulsada, Lola rompía a llorar totalmente 'en shock'. "No, no, no, no", no paraba de repetir mientras se abrazaba a su amiga sin querer soltarla. Las supervivientes sabían que su aventura juntas había llegado a su fin y por eso no pudieron evitar las lágrimas.

Mientras, el presentador les dedicaba unas bonitas palabras homenajeando los momentazos que nos han hecho vivir. "Sois amigas con mayúsculas. Una hermandad que surgió de una forma espontánea, natural, hace dos meses (que se dice pronto dos meses) que ha transcendido hasta haceros sentir hermanas", comenzó.

"Habéis enfrentado juntas 55 días con sus 55 noches. Habéis superado el hambre, la soledad, habéis sobrevivido juntas, habéis pescado más de 200 peces. Habéis recordado juntas a vuestros seres queridos, a los que están, a los que ya se han ido. Habéis visto el atardecer durante nueve largas semanas. Habéis conmocionado al país, tenéis que saberlo. Son muchos los que piensan que sois concursantes bárbaras, descomunales, incomparables a lo largo de la historia de 'Supervivientes", les dijo.

Palito se marcha con la mejor actitud posible

Una vez recompuesta, Palito ha demostrado su gran calidad como concursante hasta el último momento. Lejos de irse enfadada, destacó a sus compañeros. "Vaya dos se quedan aquí. Me gustaría que estuviéramos los 3 hasta el final pero haber perdido con estos dos de verdad no podría pedir más. Este es mi premio. No llegar a la final", expresó.

"Ha sido durísimo, lo más duro que he hecho en mi vida. Me he sentido muy querida, también agotada, pero muy querida. Tengo una sensación de felicidad porque se queda Lola que quiero que llegue hasta el final y luche con toda su fuerza que sé que tiene y porque se lo merece. Omar igual. Me voy feliz y orgullosa de lo que he hecho. He estado débil, rayada y aun así he superado miedos y cosas que no pensaba que iba a superar. Y lo he hecho con positividad y energía. Y espero haberle dado un poco de energía a España en estos momentos", terminó por decir.